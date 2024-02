Domenica alle 12.30 Lazio e Bologna scenderanno in campo all’Olimpico per uno scontro diretto in chiave europea. I biancocelesti reduci dalle due vittorie con Cagliari e Bayern Monaco, i rossoblù che arrivano invece da tre successi consecutivi in campionato, ottenuti al Dall’Ara contro Sassuolo, Lecce e Fiorentina. Dopo la sconfitta rimediata contro il Bologna all’andata, domenica i biancocelesti proveranno a riscattarsi, per riavvicinare una zona Champions League che al momento vede Immobile e compagni a cinque lunghezze di distanza dal quarto posto, occupato dall’Atalanta di Gasperini. Per analizzare la sfida in programma domenica, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni Gaby Mudingayi. Dal 2005 al 2008 con l’aquila sul petto, nella sua ultima stagione a Roma il centrocampista belga prese parte a tutte e sei le gare di Champions League, salvo poi trasferirsi proprio al Bologna dalla stagione successiva, dove rimase fino al 2011-2012. Gaby Mudingayi ha presentato così la sfida in programma domenica, spendendo belle parole sia per la prestazione di Guendouzi contro il Bayern Monaco, che per il sorprendente percorso del Bologna in campionato.

Lazio-Bayern Monaco, Guendouzi premiato come migliore in campo. Un commento alla sua partita?

“E’ un calciatore importante per questa Lazio, ho visto la gara: il francese ha fatto una grande partita, era presente sia in fase offensiva che difensiva. Ha meritato il premio”.

Crede nell’impresa in Germania?



“E’ chiaro che sarà difficile, ma penso che la Lazio abbia tutte le carte in regola per andare lì e qualificarsi”.

Passando a domenica, anche il Bologna ha giocato in settimana vincendo contro la Fiorentina. Si aspetta due squadre stanche?

“Sono due squadre che hanno fatto risultati importanti in settimana, sicuramente saranno due partite che daranno morale. Anche per questo dobbiamo aspettarci una bella partita, considerando anche gli ottimi cambi che i due club hanno a disposizione: credo che la stanchezza passerà in secondo piano”.

Per i rossoblù l’Europa è ancora un sogno?

“Credo che fino ad ora sarebbe meritato conquistare l'Europa. Il Bologna gioca bene, crea tanto in ogni gara e sta bene sia dal punto di vista fisico che mentale. Credo sia il momento giusto per credere davvero ad un piazzamento europeo”.

Il lavoro di Thiago Motta è incredibile, ma quali singoli stanno trascinando la squadra?

“Credo che Thiago sia un allenatore veramente in gamba, quando la squadra gioca si nota facilmente la sua mano, con il collettivo che diventa protagonista”.

Che gara si aspetta?

“Mi aspetto una partita bellissima, tra due squadre in salute”.