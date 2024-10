Pallone d'Oro 2024, ecco chi ha vinto il trofeo

Pallone d'Oro 2024

A Parigi si tiene l'evento di premiazione più atteso dell'anno: la nomina per il Pallone d'Oro 2024. Rodri si aggiudica la 68ª edizione del Pallone d'Oro di France Football. Lautaro Martinez si piazza al 7° posto, mentre Vinicius e gli altri giocatori del Real Madrid non partecipano alla cerimonia. Carlo Ancelotti viene premiato come miglior allenatore dell'anno. Dibu Martinez conquista il Trofeo Yashin, mentre Kane e Mbappé si dividono il Trofeo Muller. Lamine Yamal vince il Trofeo Kopa e Aitana Bonmatì si conferma nel Pallone d'Oro femminile, con Manuela Giugliano che si classifica 27ª.

