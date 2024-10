Clamoroso in Ligue 1, il capitano dell'Auxerre chiede all'arbitro di rigiocare il match

Episodio surreale nel calcio francese. La notizia ha fatto il giro del mondo. Durante la partita Lione-Auxerre di Ligue 1 il capitano della squadra ospite ha presentato la “riserva tecnica” all'arbitro per chiedere ufficialmente di giocare nuovamente la partita. Il motivo di tutto ciò? Un errore arbitrale, secondo l'Auxerre, gravissimo che avrebbe condizionato l'esito della partita contro il Lione. Tutto è stato prontamente ripreso dalle telecamere ed inevitabile che l'episodio stia facendo parlare tutto il mondo del calcio.

Maggiori dettagli su quanto accaduto

Il fatto è accaduto in pieno match tra Lione e Auxerre. Dal nulla, improvvisamente, il capitano dell'Auxerre si è recato dal direttore di gara consegnandogli un foglietto. Dagli spalti lo stupore dei tifosi delle due rispettive squadre che hanno faticato, e non poco, a capire cosa stava accadendo. Scena sicuramente mai vista prima ma che allo stesso tempo è in linea con il regolamento e fa seguito alle tante polemiche arbitrali che nelle ultime settimane hanno travolto tutti i campionati europei. Alla fine del secondo tempo l'allenatore ospite Pelissier ha chiesto ai suoi giocatori di lasciare il campo dopo la decisione dell'arbitro, presa dopo aver consultato il VAR, di assegnare un rigore al Lione. Non era messa in discussione la dinamica dell'azione, ma il fatto che prima del fischio il gioco doveva essere fermato perché il pallone era uscito oltre la linea. Se il fatto dovesse essere archiviato come errore tecnico allora la partita potrà essere rigiocata grazie al documento firmato in campo, una situazione che sarebbe clamorosa.

