Le pagelle di Lazio-Atalanta: che beffa! Bene il centrocampo

Il gol di Brescianini gela lo Stadio Olimpico che stava pregustando una vittoria importantissima e bellissima. La squadra di Baroni soprattutto nel primo tempo ha dimostrato di poter competere a certi livelli, nel secondo tempo si è forse calciato troppo in uscita non mettendo ordine quando serviva. Il risultato lascia rammarico ma non può cancellare il fatto che la Lazio è viva ed è unita e può giocarsela sino alla fine per le posizioni che contano.

Le pagelle di Lazio-Atalanta

Fraioli

Provedel - 6

Poco chiamato in causa ed incolpevole sul gol, peccato per la rete subita.

Marusic - 6.5

Preciso nei posizionamenti difensivi e nella tattica di reparto, qualche imprecisione in uscita dal basso ma gli si può perdonare.

Gila - 7

Gioca con l'ansia della diffida in vista derby ma questo non gli sembra mai pesare perchè fa una partita a dir poco eccellente, il gol subito lascia l'amaro in bocca ma non cancella la bella prestazione.

Romagnoli - 7

Insieme a Gila avevano eretto un muro che si è sgretolato solo sul finale, prima del gol sempre preciso con gli interventi e pulito in uscita palla al piede.

Nuno Tavares 6

Difensivamente sempre molto attento, è un po' impreciso palla al piede ma si può recriminare poco al terzino portoghese. Dal 62' Pellegrini - 7: Doppio salvataggio provvidenziale sulla linea al 75' su Lookman

Guendouzi - 7

La prima fiamma che fa accendere tutto lo Stadio Olimpico è la sua quando al 10' con un tiro a giro da fuori prende il montante esterno, poi tutto ciò che segue è un crescendo di qualità e quantità

Rovella - 7.5

Partita di una sostanza e qualità fuori dal normale, l'assist per Dele-Bashiru è la ciliegina sulla torta. Deve però migliorare nella condotta in campo: inutile l'ammonizione al 89' per proteste.

Dele-Bashiru - 7

Suo il gol che apre le danze all'Olimpico con un tiro potentissimo e preciso a tu per tu con Carnesecchi che porta la Lazio in vantaggio, cala un po' con il passare dei minuti alternando buoni spunti a qualche errore tecnico.

Tchaouna - 5.5

Ha sui piedi una buona occasione ma non riesce a coordinarsi bene in occasione del cross di Zaccagni nel primo tempo, per il resto solo e(o)rrori difensivi che provocano pericoli potenziali alla retroguardia biancoceleste. Dal 62' Isaksen 5.5: Non entra come dovrebbe, è mancato il suo apporto.

Castellanos - 6.5

Carnesecchi gli nega il gol in apertura con due interventi provvidenziali. Il Taty di rivela poi fondamentale per legare il gioco e fare a sportellate con la difesa bergamasca. Dal 83' Castrovilli S.V.

Zaccagni - 6

Si sacrifica e come dice sempre mister Baroni ha terminato la partita con le tasche vuote, qualche buon cross lo mette come quello per Tchaouna poi non concretizzato. I crampi prima e l'ammonizione convincono Baroni al cambio. Dal 69' Dia 5: Ha per ben due volte l'occasione sui piedi per il potenziale 2-0 sprecandole entrambe, errori da matita rossa se non addirittura blu.

La pagella di Mister Baroni - 7

La sua Lazio ha reagito dal pesante passivo subito contro l'Inter, il gol di Brescianini nega un'importante gioia a lui e al popolo biancoceleste ma non cancella la prestazione che comunque è molto positiva.