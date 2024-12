Lazio-Atalanta, Guendouzi nel pre: "Voglio rimanere a lungo alla Lazio. Per vincere stasera..."

È tutto pronto per Lazio-Atalanta, 18° giornata di Serie A Enilive.

L'Atalanta viene da 11 vittorie consecutive in campionato, ma i biancocelesti vogliono giocare questa sfida punto su punto: servirà una Lazio perfetta per vincere, ma la squadra di Baroni dovrà fare a meno di diversi calciatori. Sono infatti 4 le assenze: Vecino, Lazzari, Noslin e Pedro, con il canario che si sta rivelando un uomo chiave per i meccanismi di questa squadra.

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio nel pre partita, il centrocampista francese Matteo Guendouzi, ha presentato la sfida. Queste le sue parole:

Arriva l'Atalanta, che Lazio servirà per vincere?

L'Atalanta è una delle squadre migliori d'Europa. È sempre bello giocare queste partite, ma la Lazio se giocherà come sappiamo ha delle possibilità di vincere, poi bisogna pensare gara dopo gara

Sei vicino alle 70 presenze con la Lazio

Sono molte partite, sono veramente contento di giocare per la Lazio, spero di farne tante altre e spero di giocare ancora a lungo davanti a questi tifosi per regalare tante soddisfazioni

Il centrocampista ha poi aggiunto ai microfoni di Dazn:

Guendouzi leader

Devo dare il meglio di me stare, devo dare tutto me stesso per affrontare una partita di questo tipo, ci siamo allenati tanto in settimana ma l'importante è dare tutto

È questa la partita che più far capire la crescita della Lazio?