Massimo Nenci: "Dove va Sarri vado io. Se Provedel non si fa male segna di nuovo, Mandas è un Peruzzi in miniatura..."

In una diretta su Instagram pubblicata dalla pagina Instagram “GoalKeeper Mania” è intervenuto in qualità di super-ospite, il preparatore dei portieri di Maurizio Sarri e ormai ex preparatore della Lazio, Massimo Nenci.

Queste le sue parole:

Come portieri in Italia, siamo messi bene, non mi meraviglio di Carnesecchi perché è un predestinato ha la natura del portiere dentro, si vede già la differenza di aver giocato con continuità Ha fatto un bel lavoro. Anche gli altri sono di ottimo livello, siamo dunque messi bene a portieri italiani.

Provedel e Mandas?

Provedel ne avrà ancora per un mesetto purtroppo. Se Provedel non si fa male fa un'altra rete, lui era in traiettoria con la palla e avrebbe segnato se solo non gli si fosse girata la caviglia.

Mandas lo avevo visto per la prima volta contro la Fiorentina in Conference e mi ha colpito per la presa micidiale, blocca dei palloni incredibili. Non è molto alto e potrebbe avere dei problemi nel nostro campionato ma è un Peruzzi in miniatura ha una forza esplosiva impressionante. Abbiamo cercato di mettere apposto qualche errore tecnico senza modificare il suo stile. Non è poi facile esordire al derby di Roma, quando il mister gli chiese se fosse pronto ha detto: “è il mio sogno”. lui sta vivendo un sogno e va sfruttato è in rampa di lancio e deve migliorare ha ancora 23 anni. Ora si può mettere in mostra e può fare molto bene.

Dove va Sarri vado io, per queste cose il rispetto e la coerenza valgono più di un anno di contratto.

Mandas ha una spaccata paurosa e copre 2 metri, non è nel nostro bagaglio tecnico però lui sa fare alcune tecniche talmente tanto bene che non ha senso cambiare e non ha senso insegnargli solo la tecnica italiana, è un errore madornale cambiare qualcosa che uno sa fare. Ci sono tante tecniche oggigiorno, si devono dare più soluzioni al problema del portiere. A Mandas continuavo a fargli fare le sue tecniche migliori oltre ad insegnargli le altre.

Allenando anche all'estero mi si è aperto un mondo, in un contesto diverso ho dovuto capire tante cose cercando di inserire nella mia metodologia anche la loro e questo è stato un valore aggiunto. Devo ringraziare Sarri per avermi permesso di allenare anche all'estero.