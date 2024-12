Udinese-Genoa 0-2, gli ospiti vincono con un uomo in più

La partita delle 12.30 è Udinese-Genoa. Risultato che vede la vittoria degli ospiti per due reti a zero. L'episodio determinante è stato il rosso diretto dopo appena 4 minuti, protagonista in negativo il bianconero Toure. Troppo evidente la sua gomitata, gesto rigorosamente violento e voluto. L'arbitro non ha potuto che assegnare l'espulsione al giocatore dell'Udinese. Il resto del match completamente in discesa per i genoani che hanno dovuto solo controllare, ripartire ed azzerare i rischi. Il Genoa si porta a casa 3 punti d'oro e mette a segno il quarto risultato utile consecutivo. Solo amarezza per i friulani che oggi hanno provato a far di tutto per rimettere in piedi una partita irrimediabile a causa dell'uomo in meno che hanno dovuto sopportare per l'intero match.

L'andamento del match

Come sottolineato, solo 4 minuti e il match ha preso una piega quasi inevitabile. Gomitata pazzesca di Toure e uomo in meno per tutto il match per i bianconeri. Il Genoa ha sfruttato subito l'occasione spingendosi in avanti. Bastano appena 12 minuti di forcing offensivo ed arriva il vantaggio grazie ad una giocata di Pinamonti, gol convalidato dopo l'utilizzo del Var. Il Genoa continua a tenere il pallino del gioco, non corre rischi e quando può cerca di incidere. Continua la spinta degli ospiti e la decisione dell'Udinese è quella di coprirsi per poi ripartire con i suoi uomini veloci. Al minuto 68 la conferma che per l'Udinese oggi è una giornata sfortunatissima, Giannetti infatti si fa gol da solo, il difensore cerca di respingere un cross ma infila la palla nella sua porta. Per il resto vita facile per il Genoa, l'uomo in più è stata decisamente determinante e riesce a non correre rischi.

Le rispettive classifiche

Il Genoa come detto ha conquistato il quarto risultato utile consecutivo nonchè importantissimi tre punti in chiave classifica. I liguri infatti volano a 14 punti scavalcando la Roma. L'Udinese nonostante la sconfitta resta con una buona classifica, 17 punti e nono posto.