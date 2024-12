Ammonizione per Rovella: scatta la squalifica, era diffidato

Primo tempo difficile per la Lazio al Tardini. I biancocelesti di Marco Baroni si trovano sotto per 1-0 al termine dei primi quarantacinque minuti in una gara fatta di molti episodi chiave.

Ducali in vantaggio: molti episodi in questo primo tempo

Al 1' è la Lazio a trovare il gol Rovella, e che gol, ma la prima gioia con l'aquila sul petto del centrocampista viene cancellata dopo la revisione var per un suo fallo (molto leggero) a inizio azione. Dopo nemmeno quattro minuti è il Parma a trovare il vantaggio con Dennis Man su uno svarione difensivo della retroguardia biancoceleste: nel proseguo del match verrà annullato un gol a Castellanos per fuorigioco e verrà revocato un rigore in favore la Lazio.

Match nervoso: ammonizione Rovella e scatta la squalifica

Il match si innervosisce e prende una piega storta, con i giocatori in campo che danno il via a una rissa. Al 30' ancora Rovella protagonista: intervento abbastanza inutile a gamba tesa nella metà campo ducale, ai danni di Sohm che cade a terra. Per questo intervento il centrocampista si vede sventolare in faccia il cartellino giallo, giusto, e lo costringerà a saltare il match contro il Napoli del prossimo weekend: l'ex Monza era infatti diffidato, e l'andamento nervoso della gara ha portato a un cartellino giallo che ora mette in difficoltà le scelte di Baroni per la sfida del Maradona.