Milan-Inter 1-1: un ex Lazio la riprende nel recupero

Un derby di Milano al cardiopalma. Il Milan veniva da un dominio assoluto nei match contro l'Inter per questo anno calcistico 2024-2025. I diavoli avevano vinto la sfida di andata come la partita disputata in Supercoppa e stasera hanno sfiorato l'ennesimo colpaccio.

Un pareggio, per 1-1, tutto sommato giusto. Se andiamo a guardare le statistiche e i numeri l'Inter ha creato di più in termini di possesso palla e conclusioni ma il Milan ha impostato una vera e propria partita a scacchi sfruttando il lato tattico e anche una buona dose di fortuna che li stava conducendo alla vittoria.

L'andamento del match

Stadio San Siro di Milano stracolmo per la sfida tra Milan ed Inter. La squadra di Inzaghi rischia di perdere per l'ennesima volta, quest'anno, con il Milan e sopratutto in ottica scudetto nei confronti del Napoli ( che dovrà scendere in campo tra poco con la Roma ). I rossoneri scivolano all'8° posto con il pareggio di stasera. In avvio gol annullati per fuorigioco a Dimarco e Lautaro. Il portiere svizzero Sommer salva su Reijnders in modo importante, il centrocampista rossonero la sblocca prima dell'intervallo con una bella conclusione. Inter decisamente sfortunata: triplo palo con Bisseck, Thuram e Dumfries. Ci pensa poi nel finale De Vrij a pareggiare. L'olandese trova una zampata vincente al minuto 93, Inzaghi e la sua Inter riescono ad evitare una sconfitta pesante non solo per la classifica ma anche psicologicamente parlano.

Le rispettive classifiche

Inzaghi e la sua squadra restano al secondo posto a 51 punti, -2 dal Napoli che ancora deve giocare contro la Roma di Ranieri. Tre pali che lasciano l'amaro in bocca per l'Inter ma forse un bicchiere da vedere mezzo pieno visto che a meno di 3 minuti dalla fine c'era aria di sconfitta.

Dall'altra parte il Milan, vicinissimo alla vittoria questa sera. I punti in classifica dicono quota 35 e in griglia il posto è l'ottavo. I pali ed i fuorigioco stavano sostenendo la squadra di Sergio Conceicao che ha dovuto mollare a pochi istanti dal triplice fischio finale a causa di un gol di De Vrij che ha visto una dormita difensiva generale.