Colpo in difesa per la Lazio: scopriamo la promessa danese

Da giorni era nell'aria un colpo per la difesa della Lazio. Il motivo principale di questa novità sono state le condizioni fisiche riportate da Patric. Lo spagnolo, infatti, nell'ultimo periodo ha avuto un problema al tendine del malleolo che lo ha tormentato portando anche all'ipotesi, per fortuna scongiurata, di un intervento chirurgico.

La società ha deciso così di tagliare la testa al toro, come si suol dire. La rosa necessita di un rinforzo in difesa, questa la scelta che è diventata una priorità assoluta. Tanti i nomi sul tavolo in questi giorni con un solo parametro da rispettare, ovvero che fosse un giovane under 23.

Le caratteristiche di Provstgaard

Il difensore centrale made in Danimarca è un classe 2003 che ha dimostrato di essere un talento promettente. In Italia sono arrivati importanti sondaggi da parte di Pisa e Sampdoria ma si parla anche di interessamenti internazionali da vari campionati europei.

Stazza importante per Oliver Provstgaard, 195 centimetri di altezza che rendono il difensore danese particolarmente abile sul gioco aereo. Nonostante la sua importante fisicità il centrale di difesa ha una discreta velocità e una buona tecnica palla al piede. Non trascurabile il suo mancino, piede preferito, in fase di impostazione. Di seguito le sue giocate.

Dettagli e cifre dell'affare

Una trattativa portata avanti in gran segreto negli ultimi giorni, era sicuramente un mister X su cui Fabiani e la società stava lavorando, l'affondo decisivo è arrivato nelle ultime ore e domani il giocatore sarà a Villa Mafalda per sostenere le visite mediche.

I biancocelesti hanno investito una cifra non da poco per una giovane promessa che sta dimostrando sicuramente un buon talento finora. Provstgaard costerà 4,5 milioni di euro al club biancoceleste e non 7 come richiesto inizialmente dal club danese. Con il passare delle ore emergono dettagli sull'operazione con il difensore che guadagnerà 500 mila euro fino al 2029. Il giocatore è stato opzionato quattro giorni fa grazie all'agente di Isaksen e chiuso nelle ultime ore superando anche una concorrenza che vedeva l'interesse di squadre come Atalanta e Bologna.