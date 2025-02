Ecco il rinforzo della Lazio a centrocampo: scopriamo Belahyane

Era la priorità assoluta portare a Formello un centrocampista di quantità e qualità. Ansia nell'ambiente biancoceleste, poche ore alla chiusura del calciomercato e una trattativa che andava avanti da troppo sfumata. Quella di Cesare Casadei, trasferimento che si è concluso con l'arrivo al Torino di Urbano Cairo.

La scelta della coppia Fabiani-Lotito è alla fine ricaduta su Reda Belahyane dell'Hellas Verona. Regista che ha dimostrato negli ultimi mesi una crescita incredibile che ha sorpreso tanti club in Italia e non solo. Infatti il suo nome è finito sul taccuino di diverse big come Inter e Chelsea. Alla fine l'affondo decisivo è arrivato in casa Lazio. I biancocelesti hanno concluso la trattativa nel giro di poche ore portando il giocatore alla corte di Baroni. Il centrocampista francese sosterrà domani mattina le visite mediche presso Villa Mafalda.

Dettagli e cifre

Arrivano i numeri della trattativa che porterà Belahyane a vestire l'aquila sul petto. La Lazio ha raggiunto l'accordo con l'Hellas Verona. Il giocatore ha già firmato il contratto che lo legherà al club capitolino per i prossimi quattro anni e mezzo, per 800.000 euro con ingaggio a salire e che dovrebbe arrivare a toccare circa 1,2 milioni di euro come tetto massimo. Un affare che ha questa forma: prestito con obbligo di riscatto che ammonterà sui 9 milioni di euro, più 500.000 di bonus legati alla prima qualificazione in Champions League.

Le caratteristiche di Belahyane

Il centrocampista francese è ben diverso dai profili portati avanti per settimane in casa Lazio. Parliamo ovviamente di Fazzini dell'Empoli e Casadei andato al Torino, due mezzale che al contrario di Belahyane è un regista basso che come caratteristiche si affiancherebbe ad un profilo come quello di Rovella. Negli ultimi mesi le sue prestazioni sono diventate importantissime al punto da far crescere rapidamente il prezzo del suo cartellino.

L'interesse dalla capitale è arrivato già qualche mese, più o meno da Ottobre, quando la voce di un interessamento biancoceleste iniziava a circolare nella capitale. Giocatore che porta, alla rosa di Baroni, quantità e qualità. Molto veloce palla al piede e ottima visione di gioco. Nonostante sia minuto fisicamente, 173 centimetri, è un mastino nella linea mediana per gli avversari, infatti diventa dura per chiunque vincere un contrasto contro il giocatore francese. Di seguito le sue giocate: