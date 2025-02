Lazio, Baroni mischia le carte: prove e incastri in vista del Monza

Esperimenti e incertezze: Baroni tiene tutti sulla corda

Il tecnico della Lazio non ha ancora sciolto tutti i nodi sulla formazione che affronterà il Monza. Tra recuperi, nuovi acquisti e test tattici, la settimana di allenamenti è stata all’insegna della sperimentazione. La disponibilità di una settimana intera senza impegni infrasettimanali ha permesso di valutare diverse opzioni, senza fretta. La rifinitura del pomeriggio sarà decisiva per definire le scelte, ma nel frattempo Baroni ha voluto mantenere alta l’attenzione di tutta la rosa. Con l'inizio delle rotazioni in vista della Coppa Italia, ogni dettaglio può fare la differenza.

Fraioli

Tavares dal primo minuto, dubbi sulle fasce e in difesa

Il rientro di Tavares e Lazzari risolve, almeno in parte, l’emergenza sugli esterni. L’assenza di Pellegrini e l’infortunio di Hysaj (out per circa un mese) avevano complicato le scelte sulle corsie laterali. Il piano prevede una possibile alternanza tra i due, con Marusic pronto a cambiare fascia in corso d’opera. Gila terzino resta un’opzione testata a Cagliari, ma potrebbe essere riproposta solo nella ripresa. In difesa Romagnoli sarà affiancato da un partner ancora da definire, con Gigot in preallarme. A centrocampo, Guendouzi e Rovella sembrano gli unici punti fermi, mentre in avanti Baroni dovrebbe confermare il quartetto offensivo di Cagliari: Isaksen, Dia, Zaccagni e Castellanos. Ancora in dubbio le condizioni di Basic e Tchaouna, mentre Noslin, Ibrahimovic e Pedro saranno armi a gara in corso.

Il Corriere dello Sport