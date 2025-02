Sanremo 2025: i cantanti in gara e le loro squadre del cuore

Il 75º Festival di Sanremo, in programma al Teatro Ariston dall'11 al 15 febbraio 2025, si preannuncia come un'edizione ricca di emozioni. La conduzione sarà affidata a Carlo Conti, affiancato ogni sera da diversi co-conduttori per garantire un tocco di freschezza e dinamismo. Oltre alla musica, che resta il cuore pulsante della manifestazione, abbiamo deciso di scoprire quale squadra calcistica sostengano gli artisti in gara. Dopo tutto, il calcio può aggiungere una nota di passione e creare una simpatica competizione tra tifoserie. Chissà, magari qualche tifoso della Lazio riuscirà a far brillare i colori biancocelesti anche sul prestigioso palco di Sanremo.[Toc]

Tra Tony Effe e Achille Lauro è derby!

Tra i vari sostenitori di squadre italiane, non mancano i tifosi delle due squadre capitoline. Un vero e proprio derby romano, con tanto di rivalità, infiamma la gara musicale: Tony Effe è un tifoso sfegatato della Roma, mentre Achille Lauro, uno dei volti più eclettici e provocatori di Sanremo, tifa per la Lazio. Entrambi i cantanti, con il loro stile unico, promettono di offrire performance memorabili. La domanda che resta, però, è: chi tra i due riuscirà a conquistare il cuore del pubblico e dei giurati?

Carlo Conti

Le altre passioni calcistiche degli artisti di Sanremo

Oltre al confronto tra Tony Effe e Achille Lauro, il tifo calcistico degli artisti di Sanremo 2025 regala altre sorprese. Molti cantanti hanno dichiarato la loro appartenenza a squadre storiche del calcio italiano, aggiungendo un tocco di competizione anche fuori dal palco. Tra i tifosi della prima squadra della Capitale, oltre ad Achille Lauro, troviamo una delle voci italiane più belle, quella di Giorgia. Tra i tifosi della Roma c'è anche Simone Cristicchi, Elodie e Noemi, mentre la Juventus è sostenuta da nomi del calibro di Brunori Sas, Francesca Michielin e Francesco Gabbani. Il Napoli capolista sarà rappresentato da Kekko dei Modà, Stash dei The Kolors e Massimo Ranieri.

Chi tifa per le squadre di Milano?

I Coma_Cose: Fausto tifa Milan e Francesca è una fervente sostenitrice dell'Inter. La passione per il Diavolo è condivisa da Guè, Irama, e Rkomi. Per l'Inter ci sarà Rose Villain.

Il derby della Lanterna sul palco dell'Ariston

Tra i protagonisti, Bresh, tifoso del Genoa, celebra la sua passione con l’inno “Guasto d’amore”, mentre Olly, sostenitore della Sampdoria, porta il tifo blucerchiato sul palco. Il derby della Lanterna si trasforma così in una sfida musicale tra due squadre storiche di Genova.

Rocco Hunt tifa per la Salernitana e Willie Peyote sostiene il Torino. Non mancano, ovviamente, i cantanti che non tifano nessuna squadra e che non sono particolarmente appassionati di calcio. Tra questi ci sono Clara, Fedez, Gaia, Joan Thiele, Lucio Corsi, Marcella Bella, Sarah Toscano, Serena Brancale, Shablo, Joshua e Tormento.

La passione per il calcio dietro le quinte

Carlo Conti, il conduttore di questa edizione, non è nuovo a dichiarare il suo amore per il calcio. Il direttore artistico di Sanremo 2025 è un grande tifoso della Fiorentina e, spesso, non ha esitato a mostrare la sua passione per la squadra viola, soprattutto nelle occasioni più importanti. Accanto a lui, i co-conduttori non sono da meno.

Nella prima serata ci saranno Antonella Clerici che non è una tifosa sfegatata ma sostiene la squadra di Inzaghi e, Gerry Scotti , che invece è un grande tifoso milanista.

che non è una tifosa sfegatata ma sostiene la squadra di Inzaghi e, , che invece è un grande tifoso milanista. co-conduttori della seconda serata : Bianca Balti (tifosa del Milan), Nino Frassica (Juventus) e Cristiano Malgioglio non tifa nessuna squadra.

: (tifosa del Milan), (Juventus) e non tifa nessuna squadra. terza serata : Miriam Leone (Juventus), Elettra Lamborghini (Milan) e Katia Follesa non ha mai dichiarato un legame con una squadra specifica.

: (Juventus), (Milan) e non ha mai dichiarato un legame con una squadra specifica. quarta serata : Mahmood non tifa per nessuno e Geppi Cucciari è una grande tifosa del Cagliari.

: non tifa per nessuno e è una grande tifosa del Cagliari. serata finale: Alessandro Cattelan super tifoso nerazzurro , Alessia Marcuzzi tifosa biancoceleste

Chi si piazzerà sul podio?

Le performance musicali renderanno questa edizione di Sanremo un vero e proprio “match” tra le grandi voce della musica italiana; resta da vedere se uno degli artisti laziali come Achille Lauro o Giorgia riusciranno a spiccare tra le stelle del Festival ed arrivare sul podio.