Lazio-Monza: le possibili rotazioni di mister Baroni

Alle ore 15:00 nella giornata di domani allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena Lazio-Monza per la ventiquattresima giornata di Serie A. La squadra di Bocchetti, attualmente all'ultimo posto in classifica, troverà una Lazio di recuperati e nuovi acquisti, estremamente diversa da quella vista in periodi di emergenza riscontrati quest'anno.

Rotazioni

Mister Baroni ha potuto e potrà approfittare della settimana piena, avuta a disposizione grazie dall'assenza di impegni infrasettimanali, per valutare le possibili rotazioni anche in ottica della Coppa Italia, in programma contro l'Inter il prossimo 25 gennaio a San Siro. Decisiva per la gara contro il Monza sarà la rifinitura delle ore 16:00 al Centro Sportivo di Formello per stabilire le mosse.

Ritorni e probabile formazione

Nonostante l'esclusione in lista di Luca Pellegrini e il problema muscolare di Hysaj, i rientri di Tavares e Lazzari attenuano l'emergenza sulle fasce. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i due terzini non sarebbero al top della condizione, motivo per cui probabilmente contro i brianzoli si divideranno il minutaggio, costringendo Marusic a spostarsi sulle fasce nel corso della sfida. Alla ripresa l'alternativa è Gila terzino, come già provato contro il Cagliari in seguito all'uscita di Hysaj per infortunio, ma questo comporterebbe l'entrata di Gigot per coprire il ruolo di difensore centrale, insieme a Romagnoli.

Sul centrocampo la coppia titolare Rovella-Guendouzi rimane invariata, mentre tra i disponibili ci sono Dele-Bashiru e Belahyane, vicino all'esordio in biancoceleste, stessa cosa non si potrebbe dire di Basic, inserito in lista per Pellegrini, ma a riposo per una contusione accusata in allenamento. Altro assente sarebbe Tchaouna, ma la disponibilità di entrambi i giocatori si valuterà nella giornata di oggi.

Nella giornata odierna si capirà se verranno invece confermati i quattro titolari di Cagliari: Isaksen, Dia e Zaccagni dietro Castellanos. In corsa Baroni avrà a disposizione i dei jolly offensivi come Noslin, Ibrahimovic e Pedro.