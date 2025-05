Lazio-Juventus, Tudor: “È stata una bella gara. Rosso a Kalulu? Dico che…”

Il pareggio maturato tra Lazio e Juventus non cambia la classifica delle due squadre: biancocelesti e bianconeri sono appaiate al quarto posto a pari punti con quest’ultimi però avanti nei scontri diretti. Al termine della partita, Igor Tudor ha commentato così la partita dei suoi ai microfoni di Dazn.

È stata una bella gara, dispiace per aver perso i 3 punti, prendiamo questo punto e andiamo avanti, i ragazzi hanno dato tutto, hanno dato il massimo. Viste le problematiche avute non era facile. Dispiace avere cosi tante assenze. Sull'episodio di Kalulu ho visto le immagini, il gesto c'è stato. Non so se lo prende sul viso, comunque è un'ingenuità. Non bisogna farlo, ma lui è un ragazzo per bene. Accettiamo questo episodio. Al ragazzo dispiace però è una bravissima persona, un ragazzo di grandi valori. Vediamo cosa succede ora. A Gatti devo fare i complimenti, viene da una frattura e si era sempre allenato a parte. Avevamo deciso di portarlo per poterlo impiegare masimo 5-10 minuti. Complimenti a lui perché ha stretto i denti.