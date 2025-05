La penultima giornata di Serie A conclusasi ieri lascia per la maggioranza delle squadre tutto in bilico in vista dell'ultimo turno di campionato. Dallo Scudetto alla salvezza, fatta eccezione per poche compagini, si deciderà tutto all'ultimo respiro nella girandola degli ultimi 90' di una stagione che ha regalato e regalerà sorprese.

La Lega Serie A dopo la riunione in mattinata ha deciso le date e gli orari della 38°, ed ultima, giornata di campionato.

IPA

Venerdì 23 maggio, ore 20.45

Como-Inter

Napoli-Cagliari

Sabato 24 maggio, ore 18.00

Milan-Monza

Sabato 24 maggio, ore 20.45

Bologna-Genoa

Domenica 25 maggio, ore 20.45

Lazio-Lecce

Atalanta-Parma

Empoli-Hellas Verona

Torino-Roma

Udinese-Fiorentina

Venezia-Juventus