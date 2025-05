Mario Gila nel post: "Se avessimo segnato prima avremmo potuto portarla a casa"

Le aquile non sono riuscite a portarsi a casa i 3 punti nel match di oggi contro il club di Tudor, tuttavia, i biancocelesti hanno terminato l'incontro con un pareggio, merito della rete di Matias Vecino negli ultimi minuti di gioco. Al termine della partita Lazio-Juventus si è espresso il Mario Gila ai microfoni di Lazio Style Channel.

Oggi subendo un gol non abbiamo mollato, abbiamo resistito fino alla fine. Abbiamo bisogno di una Lazio così, siamo molto contenti per il pareggio di oggi perché lottiamo ancora per l'Europa. Continuiamo così per poter fare una grande partita a San Siro e contro il Lecce.

I nostri risultati non sono stati né positivi e né negativi, ma non siamo riusciti a vincere tanto soprattutto in casa, per i nostri tifosi che lottano sempre per noi. Non so perché, forse è un fattore di concentrazione. È difficile trovare la soluzione, però quello che è importante è che ho visto bene la squadra. Possiamo ancora lottare per l'Europa, ora pensiamo all'Inter e poi al Lecce. Proseguiamo a testa alta.