La rivendicazione dello scudetto 1915: Lazio e Genoa, un titolo da assegnare

L’avvocato Gian Luca Mignogna, promotore della richiesta di assegnazione ex aequo dello Scudetto 1915 alla Lazio e al Genoa, è stato ospite su Lazio TV nella trasmissione Goal di Notte, condotta da Michele Plastino. Mignogna ha ripercorso la storia del campionato 1914/15, diviso in due tornei: uno settentrionale e uno centro-meridionale. La Lazio vinse il suo girone, mentre nel Meridione le squadre napoletane furono impedite di giocare, lasciando la Lazio come finalista nazionale. A causa della guerra, la finalissima non si disputò mai, e il titolo non fu mai ufficialmente assegnato.

Le commissioni e la legittimità della richiesta

Mignogna ha ricordato che nel 2015 l’ex presidente della FIGC, Carlo Tavecchio, nominò una commissione di esperti che stabilì che l’assegnazione ex aequo fosse non solo legittima, ma necessaria per sanare un’ingiustizia storica. Nuovi documenti storici, inclusi gli Annuari della FIGC degli anni ’20, confermano che lo Scudetto non fu mai attribuito ufficialmente al Genoa, il quale rivendicò solo la vittoria a tavolino del Campionato Settentrionale.

Le difficoltà della FIGC e le ragioni dei ritardi

Mignogna ha sollevato dubbi sulle ragioni dei ritardi della FIGC nel risolvere la questione. Le possibili cause includono:

-La Resistenza a Riconoscere l’Errore: La FIGC potrebbe essere riluttante ad ammettere che l’errore nell’attribuire il titolo sia stato ignorato per oltre un secolo. -Difficoltà Politiche: I rapporti tra il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e il presidente della Lazio, Claudio Lotito, potrebbero influire sulla decisione.

- Influenza Campanilistica: Alcuni settori del calcio romano potrebbero cercare di bloccare l’iter per evitare che la Lazio ottenga il titolo.

L’appello alle istituzioni

Mignogna ha lanciato un appello al presidente della FIGC per rivedere la posizione e risolvere la questione, sollecitando anche il CONI a intervenire. Inoltre, ha invitato il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, a convocare un tavolo di discussione tra le parti, affinché si affronti il caso con il giusto valore del merito e nel rispetto delle leggi. Mignogna ha concluso sottolineando che la mancata assegnazione ufficiale dello Scudetto 1915 è una ferita nella storia del calcio italiano, che deve essere sanata. In vista delle elezioni della Lega di Serie A, della FIGC e del CONI, è essenziale che venga fatta finalmente giustizia per Lazio e Genoa, riconoscendo il titolo in modo equo e definitivo.