CdS | Lazio, la campagna abbonamenti va a rilento: il dato aggiornato

Lunedì pomeriggio è iniziata la vendita degli abbonamenti, ma i risultati non sono particolarmente impressionanti. Rispetto ai 30.000 abbonamenti della stagione precedente, al momento ne sono stati venduti solo 2.300, come riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport. La prima fase della campagna abbonamenti, che consente rinnovi con diritto di prelazione sul posto abituale e l'acquisto di nuovi abbonamenti per i posti disponibili allo stadio, si concluderà il 17 luglio. Successivamente, dal 22 luglio al 10 agosto, si terrà la fase di vendita libera. Di tutti gli abbonati, circa il 70% (circa 1.600 persone) ha scelto la categoria "Global", che include l'accesso a 19 partite di campionato interne, l'esordio in Coppa Italia e le 4 partite casalinghe della fase a gironi dell'Europa League.