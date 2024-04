CdS | Tudor, l'Europa nel caos

Tudor ha già finito le parole. Non mancano domande, ma le risposte. Ancora niente conferenza per il tecnico biancoceleste: momento troppo delicato. La Lazio arriva a Genoa dopo i casi Luis Alberto, Felipe Anderson e Guendouzi. Ora anche i big tremano: i biancocelesti sono in una situazione difficile per ognuno. Il tecnico, però, non vuole che questo influisca sulla qualificazione in Europa: da ieri sera i posti per la Champions sono 5. Il sesto è per l'Europa e il settimo per la Conference. La situazione può cambiare solo in base a chi vince la Coppa Italia, con la possibilità che si scali di uno.

Il tecnico ha provato a tenere unito uno spogliatoio in un momento delicato come questo: un numero tale di sconfitte dopo 33 partite non arrivava dalla stagione 2008/2009. Prima, solo nella stagione 2004/2005, se si considera l'andamento della Lazio dal 2000.

Il Corriere dello Sport