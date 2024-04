Campionato Serie A | Genoa-Lazio, le probabili formazioni

Poche ore ci separano ormai dal fischio d'inizio di Genoa - Lazio, match che aprirà l'importantissima 33° giornata di Serie A Tim. La Lazio è chiamata a vincere su un campo storicamente difficilissimo per continuare a sperare nel sogno europeo; Genoa già salvo, che però vorrà fare il meglio possibile davanti al suo pubblico per bissare il successo dell'andata.

Nella rifinitura di ieri Tudor sembra aver trovato una quadra di massima alla squadra: con Mandas in porta; il terzetto difensivo sarà composto da Patric, Casale e Gila con Romagnoli preservato in vista della sfida di martedì, quando all'Olimpico la Lazio ospiterà la Juventus per il ritorno della Semifinale di Coppa Italia. A centrocampo toccherà a Marusic e Lazzari sulle fasce con Vecino e Kamada in mediana; alle spalle dell'unica punta Castellanos si muoveranno i tanto discussi Felipe Anderson e Luis Alberto.

PROBABILI FORMAZIONI Genoa-Lazio

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Kamada, Lazzari; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos.

Allenatore: Igor Tudor.

A disposizione: Sepe, Renzetti, Romagnoli, Hysaj, Rovella, Cataldi; Isaksen, Pedro, Sana Fernandes.

Squalificati: -

Diffidati: Pedro

Indisponibili: Provedel, Guendouzi, Zaccagni, Immobile.

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Gudmundsson, Martin; Ekuban, Retegui.

Allenatore: Alberto Gilardino

A disposizione: Leali, Sommariva, Bohinen, Thorsby, Haps, Spence, Ankeye, Strootman, Cittadini

Squalificati: -

Diffidati: Strootman, Gudmundsson

Indisponibili: Matturro, Bani, Malinovskyi, Vitinha, Messias

ARBITRO

Ermanno Feliciani della sezione di Teramo

Assistenti: Zingarelli - Scarpa

IV uomo: Livio Marinelli della sezione di Tivoli

VAR: Rosario Abisso

AVAR: Federico La Penna