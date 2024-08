Udinese-Lazio | Provedel nel post partita: "Non dobbiamo regalare questi gol"

La Lazio non è stata brava a reagire dopo il primo gol e il match contro l'Udinese finisce 2-1 per la squadra friulana. Nel post gara di Udinese-Lazio, Provedel è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio.

“Purtroppo abbiamo preso gol subito e questo ci ha messo in grande difficoltà, mi auguro non accada più. La prestazione c'è stata, non siamo riusciti a segnare ma non dobbiamo regalare due gol così alle avversarie. I segnali ci sono, lo spirito anche. Il mister lo ascoltiamo e dobbiamo aggiungere maggiore applicazione che ci porterà a concedere di meno e a concretizzare. Non dobbiamo innervosirci ma tenerci dentro la rabbia di aver preso due gol per essere pronti ad affrontare il Milan all'Olimpico.

Ci siamo distratti con la bandierina alzata, ma devo essere sincero, io non me ne ero neanche accorto. Lucca ha colpito da solo, questo episodio non è un alibi, fino a che l'arbitro non fischia l'azione va avanti e dobbiamo reagire. Il loro gol è solo demerito nostro". La Lazio sta concedendo troppo: "Incide poco chi gioca, abbiamo preso gol subito per ben due volte, vuol dire che manca qualcosa. Non so cosa. Ma se si concede quando si è freschi, vuol dire che qualche aspetto è da correggere. Le due gare devono servirci da insegnamento. Se la Lazio è più forte dell'anno scorso? Questo si vedrà con il tempo, è presto per fare bilanci. Sono andati via tanti giocatori di altissimo livello ed esperienza, sono arrivati nuovi calciatori giovani e di prospettiva. Si stanno inserendo bene, quelli che sono alla Lazio più tempo devono farli inserire il più velocemente possibile per far sì che abbiamo subito lo spirito giusto.