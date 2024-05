SERIE A | Quattro gol ed un punto a testa: finisce in parità Fiorentina-Napoli

Questa sera si è aperta la 37° giornata di Serie A, la penultima di questo campionato. A dare il via al turno sono state Fiorentina e Napoli, in lotta per un posto in Europa per la prossima stagione.

Fiorentina-Napoli 2-2: la partita e la classifica aggiornata

Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze si è conclusa da pochi minuti la gara che vedeva affrontarsi Fiorentina e Napoli, in un vero e proprio scontro diretto per un posto in Europa. Sfida che si è aperta, dopo appena otto minuti, con il vantaggio degli ospiti grazie al colpo di testa, su sviluppo di calcio d'angolo, del difensore Rrahmani. Successivamente, in soli due minuti, i padroni di casa ribaltano il risultato: al 40esimo e Biraghi, direttamente su calcio di punizione, a trovare il gol del pareggio, mentre al minuto numero 42, Nzola porta in vantaggio la squadra viola fino all'intervallo. Nella ripresa, più precisamente al 57esimo, Kvaratskhelia riporta il Napoli sul pareggio, anche lui segnando direttamente su calcio di punizione. Parità che è rimasta fino al triplice fischio: 2-2.

Un punto a testa che, in classifica, porta la Fiorentina a quota 54 punti, all'ottavo posto con una partita da recuperare, quella in casa dell'Atalanta. Mentre il Napoli sale a 52, restando così al nono posto a -2 dalla squadra di Italiano.

Serie A, le partite della 37° giornata di campionato

Fiorentina-Napoli è stata la prima sfida di questo turno numero 37 di campionato. Domani, sabato 18 maggio, sono in programma altre due gare: Lecce-Atalanta alle ore 18:00, mentre alle 20:45 andrà in scena Torino-Milan. Cinque invece sono le gare in programma domenica: Sassuolo-Cagliari alle 12:30, Monza-Frosinone e Udinese-Empoli alle 15:00, Inter-Lazio alle ore 18:00, con Roma-Genoa che chiuderà alle 20:45. Giornata di campionato che si concluderà lunedì 20 maggio: alle 18:30 infatti si giocherà Salernitana-Hellas Verona, mentre alle 20:45 Bologna-Juventus.