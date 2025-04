Mancuso su Lazio-Napoli Women: "Vogliamo arrivare prime per la salvezza"

La Lazio Women continua a combattere per la salvezza, infatti, dopo la grande vittoria contro la Sampdoria, il club domani alle ore 19:30 scenderà in campo contro il Napoli. Nelle giornate successive, la squadra dovà affrontare altri due forti avversari, infatti, il 25 aprile è in programma l'incontro con il Como, mentre il 3 maggio si disputerà Lazio-Sassuolo. In vista del match contro il Napoli si è espressa Giulia Mancuso, difensore delle aquile, ai microfoni di Lazio Style Channel.

Lazio - Depositphotos

Giulia Mancuso a Lazio Style Channel

Sulle sue condizioni e sulla squadra

Sono rientrata da poco con il gruppo, sono contenta, insomma, non è iniziato nel migliore dei modi questo 2025 però ora è tutto passato. Io sto bene, non sono al 100% però sto meglio, la squadra anche. Siamo un po' stanche perché siamo a fine stagione però siamo sempre noi, unite e vogliamo raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di arrivare prime per la salvezza.

Sul reparto difensivo della Lazio Women

L'ingrediente in più secondo me è stata la maturità che abbiamo raggiunto partita dopo partita rispetto all'inizio che magari commettevi errori banali, quindi il livello è più alto rispetto l'anno scorso. Sicuramente la maturità che abbiamo raggiunto ci ha permesso di evitare quegli errori che magari ci hanno fatto subire dei gol stupidi durante le scorse patite.

Sul Napoli Women

Il Napoli da quando ha cambiato allenatore ha cambiato anche un po' atteggiamento, giocano più palla, quindi dobbiamo stare un po' più attente. Magari a volte vanno anche uomo su uomo, come facciamo spesso anche noi. Loro si stanno giocando la salvezza, quindi sarà una partita molto tosta.

Sulle convocazioni in Nazionale

Sono contentissima per Fede, per il suo esordio in Naionale e anche per tutte le altre mie compagne che sono in Nazionale, spero anche io di raggiungerla, se non quest'anno il prossimo o comunque nel futuro. Io farò del mio meglio e poi vedremo.

Sul suo rapporto con le nuove arrivate in squadra