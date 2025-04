Grassadonia su Lazio-Napoli Women: "Non sarà facile, il Napoli si gioca in chiave salvezza"

Dopo la strabiliante vittoria per 0-3 contro la Sampdoria, merito dei palloni mandati in rete dalle attaccanti Clarisse Le Bihan e Noemi Visentin e del gol della centrocampista Flaminia Simonetti, la Lazio Women si prepara a scendere nuovamente in campo ma stavolta sarà il Napoli l'avversario. In vista della partita, in programma domani 18 aprile alle 19:30, il mister Grassadonia si è espresso ai microfoni di Lazio Style Channel.

Lo scontro diretto con il Napoli domani perché per noi è tanto importante quindi dobbiamo assolutamente continuare il nostro percorso. Ci sono tanti obiettivi che abbiamo da raggiungere e quindi è normale che ci voglia la solita Lazio, con questa intensità, con questa determinazione. Non sarà facile perché il Napoli si gioca tanto in chiave salvezza ma dobbiamo fare fino in fondo il nostro dovere.

Questo è uno degli obiettivi, sia quello di continuare a far gol per cercare in questo mini torneo di arrivare nel miglior posizionamento, sia per quanto riguarda la classifica, ma anche il raggiungimento dei gol fatti e dei gol subiti. Gli obiettivi sono tanti, la squadra è in salute e vediamo chi riusciremo a recuperare, magari perderemo qualche giocatrice però siamo in ottima salute.

La squadra sta bene, si è allenata bene e il gruppo è quasi al completo. È rientrata Connoli da questo infortunio, ha qualche problemino D'Auria che andremo a valutare, abbiamo l'imbarazzo della scelta e, tenendo conto anche dell'infortunio di Zanoli che sarà un'infortunio lungo, decideremo su quelle che stanno meglio.

La mia è una squadra tanto mentalizzata, loro camminano forti e non badano a queste cose, giustamente, e poi, eventualmente, lo sarà anche per il Napoli quindi da questo punto di vista la squadra è libera mentalmente e sa di dover sfruttare questo turno interno e dovrà pedalare.

