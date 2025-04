Rambaudi su Lazio-Bodoe:"Dobbiamo essere bravi nel concretizzare, serve un gol nel primo tempo"

Dopo la sconfitta per 2-0 in Norvegia nel match del girone di andata dei quarti di finale di UEFA Europa League, le aquile sono pronte a scendere nuovamente in campo contro il Bodoe/Glimt ma stavolta allo stadio Olimpico. L'Incontro di stasera, in programma alle ore 21:00 e visibile su Sky Sport Summer o in streaming su NOW, rappresenta l'ultima chance per la rosa biancoceleste di sconfiggere l'avversario e tentare di accedere alle semifinali, dove, in caso di passaggio di turno, incontrerà la vincente tra Tottenham e Eintracht Francoforte. In vista di Lazio-Bodoe/Glimt, si è espresso Roberto Rambaudi, ex calciatore delle aquile, ai microfoni di Radiosei.

Europa League - Depositphotos

Roberto Rambaudi a Radiosei

Su Lazio-Bodoe/Glimt

Dobbiamo essere carichi e non dobbiamo avere la voglia di strafare subito, ma sotto questi punti di vista sono cresciuti. Serve equilibrio, attaccare, fare il proprio gioco, far correre la palla veloce e attenzione alle preventive per eventuali ripartenze. Dobbiamo essere bravi nel concretizzare, serve un gol nel primo tempo.

Riguardo al derby e sull'Europa League

Io non credo che il derby abbia tolto troppe energie, anzi, le ha date. Loro magari sono più freschi, sia a livello mentale perché hanno vinto 2-0, sia a livello fisico perché non hanno giocato, ma queste gare si preparano da sole.

Su Romagnoli, Gila e Castellanos