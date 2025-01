Lazio-Como, Dia: “Gol? Ho fatto solo il mio lavoro. Adesso mi sento…”

Si fa attendere la prima vittoria dell’anno, dopo il derby perso la Lazio si ferma in casa con il Como: non è bastato il gol di Dia nel primo tempo, l’espulsione di Tchaouna ha dato via alla risalita del Como. Al termine del match, l’attaccante biancoceleste è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni

Le parole di Dia a Dazn

L'anno scorso è stato difficile, ora sono qui e sono felice e lo dimostro sul campo. Gol? Mi era mancato molto, quando hai un periodo così in cui non segni è importante stare sereno e non pensare solo a fare gol. Ho fatto solo il mio lavoro e pensato a fare il bene della squadra.

La posizione in campo di Dia

Posizione in campo? Oggi abbiamo giocato con due punte, non cambia niente se non che quando gioco con Tchaouna mi sposto leggermente più avanti. Ho avuto un problema alla caviglia, ho provato a prendere tempo per risolvere la situazione e mi sono messo a disposizione della squadra anche se avevo ancora dolore. Adesso sto meglio e mi sento bene.

