Le pagelle di Lazio-Como, crollo nella ripresa con espulsione e pareggio avversario

La cornice è bellissima allo stadio Olimpico in occasione della festa per i 125 anni della Lazio. Il campo però dice altro e lascia dell'amaro in bocca per il tifoso biancoceleste. Lazio-Como termina 1-1 e forse poteva andare anche peggio per quello visto in campo.

Il primo tempo inizia male per i capitolini, gli ospiti sembrano più sul pezzo, altra corsa e lucidità nelle giocate così che la Lazio rischia in un paio di occasioni. La squadra di Baroni prende poi le misure e riesce a creare un equilibrio iniziando a spingere e ad alzare il pressing. Proprio da quest'ultimo arriva il vantaggio di Dia, che realizza un sopraffino con una giocata elegante e precisa.

Il secondo tempo è un tracollo per la Lazio, sia in termini di episodi che di prestazione. Nel primo caso arriva il doppio giallo nel giro di pochissimo a Tchaouna, uomo in meno che condiziona radicalmente il match. Anche fin a quel momento la Lazio giocava sottotono e il Como stava schiacciando i capitolini. Negli ultimi 15 minuti i biancocelesti hanno una botta di orgoglio fiondandosi alla ricerca del gol vittoria che però non arriva. Di seguito le pagelle degli uomini di Baroni.

