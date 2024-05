ATP Roma, Djokovic colpito accidentalmente da una borraccia - VIDEO

Dopo la sua vittoria nel terzo turno degli Internazionali d'Italia di tennis contro il francese Corentin Moutet, Novak Djokovic ha vissuto una piccola disavventura.

Cos'è successo:

Mentre stava firmando degli autografi al termine dell'incontro, è stato colpito in testa da una borraccia, provocandogli una fuoriuscita di sangue dal capo. Il campione serbo è stato prontamente accompagnato in infermeria per ricevere le cure necessarie dai sanitari presenti. La ferita riportata ha causato, oltre a una perdita di sangue, anche una leggera nausea che il tennista ha manifestato nei momenti successivi all'accaduto. Tuttavia, la sua condizione non è motivo di grande preoccupazione, e, dopo essere stato trasportato al centro medico per le cure del caso, si è confermato che sta bene.

Il video: