SERIE A | Troppa Inter per il Frosinone: allo Stirpe finisce 0-5

Questa 36° giornata di Serie A si è aperta con una risultato schiacciante in favore dei campioni d'Italia in carica: l'Inter ha infatti schiantato per 0-5 il Frosinone di Di Francesco.

Fraioli

La partita

Nonostante lo scudetto in cassaforte, l'Inter si presenta al Benito Stirpe di Frosinone con l'obiettivo di vincere. Il turnover applicato da Simone Inzaghi non ha snaturato la filosofia di gioco dei nerazzurri, che si sono subito portati in vantaggio al 19' con Frattesi. Nella ripresa i padroni di casa, in piena lotta salvezza, si scoprono andando a cercare il pareggio, creano tanto ma sprecano tutto e vengono surclassati: sono infatti 4 i gol dell'Inter dal 60' con Arnatovic, Buchanan, Lautaro e Thuram che hanno timbrato il cartellino, sancendo il trionfo finale.

La classifica:

Ora la situazione per il Frosinone si fa tesa: la squadra ciociara rimane 17° in classifica con 32 punti, con l'Udinese e il Sassuolo che inseguono rispettivamente a 30 e 29 punti. La lotta salvezza si fa sempre più intricata.