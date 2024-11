Abbate: "Pedro non ha avuto un semplice virus. Baroni non è convinto di…"

Tanti i campanelli di allarme che in queste due settimane hanno suonato in casa Lazio con più di qualche giocatore partito con le nazionali che ha riscontrato un problema fisico, su tutti Dia e Nuno Tavares. Il terzino portoghese rimarrà ai box per circa dieci giorni, mentre l'attaccante senegalese è tornato regolarmente in gruppo. Ieri avevano preoccupato anche le condizioni di Pedro, emergenza poi rientrato con il calciatore che oggi ha svolto un lavoro differenziato.

Per parlare della situazione in casa biancoceleste, Alberto Abbate è intervenuto sulle frequenze radiofoniche di Radio Laziale.

