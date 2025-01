Giudice Sportivo, la decisione su Baroni: il comunicato

Attraverso un comunicato sul sito ufficiale della Lega Serie A, il Giudice Sportivo ha espresso la sua delibera sulla giornata di campionato appena trascorsa. Sono sette i giocatori fermati per il prossimo turno di Serie A: Fofana (Milan), Delprato (Parma), Adli (Fiorentina), Grassi (Empoli), Pezzella (Empoli), Karlstrom (Udinese) e Bianco (Monza). La ventitreesima giornata si aprirà venerdì sera con l'anticipo di Parma-Lecce e che si chiuderà proprio con Cagliari-Lazio alle ore 20:45.

La delibera

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata ritorno i sostenitori delle Società Como, Genoa, Internazionale, Juventus, Lazio, Lecce, Napoli, Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

La squalifica di mister Baroni

Il Giudice Sportivo ha inoltre confermato la squalifica per un giornata effettiva di campionato per Marco Baroni, tecnico biancoceleste che, nel corso della gara contro la Fiorentina, ha rimediato un doppio giallo. Il mister non sarà presente a bordocampo per la prossima sfida in trasferta contro il Cagliari per la ventitreesima giornata di Serie A.