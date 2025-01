Veiga, parla l'agente: "Ha rifiutato tante big europee per la Juventus"

Tra i numerosi nomi accostati alla Lazio in questa finestra di mercato invernale, era presente anche quello di Renato Veiga, ormai nuovo calciatore della Juventus. La società biancoceleste ha mostrato interesse per il giocatore ex Chelsea, come lo stesso ds della Lazio aveva confermato in conferenza stampa post gara contro la Fiorentina: “Avevamo individuato Veiga, poi il ragazzo ha scelto di andare alla Juventus e gli auguriamo il meglio”.

Nella giornata di ieri è arrivato l'annuncio ufficiale che conferma che Veiga vestirà la maglia bianconera, come rinforzo per Thiago Motta. Pochi minuti fa l'agente del calciatore, Gaetano Montalbano, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb, svelando i retroscena del suo trasferimento.

Sulla trattativa con la Juventus

Veiga ha voluto fortemente la Juventus, preferendola ad altre grandissime società europee. Sono operazioni non facili, spesso si trovano degli intoppi quando si tratta con persone che hanno idee e agiscono in maniera differenza, anche riguardo la visione del calcio. Come entourage siamo riconoscenti alla Juventus per la pazienza e per l'efficienza. Vi assicuro che è stata una trattativa rapida, ma intensa.

L'interesse della Lazio