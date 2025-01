Di Marzio: "Casadei ha scelto il Torino. Raggiunto l'accordo verbale con il Chelsea"

Pochi istanti fa, il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha rivelato, rispetto a quanto rivelato pochi minuti da Fabrizio Romano, che Casadei avrebbe già scelto il Torino e che sarebbe stato raggiunto l'accordo verbale con il Chelsea.

I granata sarebbero infatti vicini ad un doppio colpo con Elmas e Casadei. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky, Elmas dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto e svolgere le consuete visite mediche tra oggi e domani. Per quel che riguarda Casadei, il giocatore sarebbe molto vicino al Torino, che aspetta solo il via libera del Chelsea per svolgere le visite mediche.

Le dichiarazioni di Di Marzio

Casadei è vicinissimo al club granata che non aveva mai mollato ed era sempre rimasto silenziosamente a trattare per convincere il calciatore mettendolo al centro del progetto: manca l'ultimo ok finale del Chelsea, ma il calciatore ha scelto il Torino nella notte e in mattinata i due club hanno trovato l'intesa di massima verbale che adesso va definita formalmente con il via libera del club inglese. Poi verrà programmato l'arrivo del giocatore a Torino.

