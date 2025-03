Caos Lazio: Patric si opera in segreto e si prende anche la multa

Autogestione e cortocircuiti continui alla Lazio. L'operazione alla caviglia destra sostenuta in gran segreto martedì mattina a Murcia e poi svelata a tarda sera su Instagram da Patric è l'ennesimo autogol di un inutile oscurantismo.

Lazio, l’intervento segreto di Patric e la fuga di notizie

Lo spagnolo si era allenato sino a sabato a Formello, poi aveva ottenuto l'ok da Fabiani per il viaggio e l'eventuale intervento. Lunedì la società aveva avuto la certezza che Gabarròn sarebbe andato sotto i ferri il giorno dopo. L'intenzione era quella di fare una nota successiva (uscita solo ieri alle 18.40), ma Patric ha anticipato tutti sul tempo.

Ora da Formello fanno sapere che, secondo quanto riportato da Il Messaggero, il difensore verrà multato per questo comportamento irrispettoso e anarchico. Magari nemmeno avverrà davvero, ma conta poco. Ciò che purtroppo risalta è l'ennesima toppa di un club blasonato, la sensazione d'improvvisazione dal punto di vista comunicativo.

Gestione comunicativa: un problema che si ripete in casa Lazio

D'altronde dopo anni di slogan e casting finiti nel vuoto (da Di Traglia a Paris, passando per Barbano e non solo) non è stato trovato un nuovo responsabile (chissà se la media-partener Nvp si affiderà a Emanuele Floridi) per il dopo-Rao. Il fai-da-te continua a esporre la Lazio, talvolta vedi il caso del falconiere Bernabé senza controllo persino al pubblico ludibrio.