Dall’Inghilterra: “Lazio interessata ad un calciatore di proprietà del Manchester United”

Siamo arrivati agli ultimi mesi della stagione 24/25, le partite pesano sempre di più: la Lazio è in ballo per il campionato e per l’Europa League. Come detto dal direttore Fabiani, il mercato estivo dipenderà molto dal piazzamento finale: in quest’ottica un posto in Champions farebbe la differenza. Direttamente dall’Inghilterra stanno rimbalzando delle voci di mercato che riguardano strettamente la Lazio. Ecco tutti i dettagli

La Lazio è interessata ad un calciatore della Premier League

Secondo quanto riportato dal sito Transferfeed, la Lazio sarebbe interessata ad un grande talento del calcio inglese: stiamo parlando di Jadon Sancho. L’attaccante classe 2000 è attualmente in forza al Chelsea ma di proprietà del Manchester United. In Premier League ha collezionato 2 gol e 4 assist in 23 presenze, sta trovando delle difficoltà ma il suo talento è sotto gli occhi di tutti. Le sue migliori prestazioni le ha offerte con la casacca del Borussia Dortmund. Non manca la concorrenza per ingaggiare il calciatore, sono diverse infatti le squadre interessate a lui.

Le squadre interessate a Jadon Sancho

In Italia il calciatore è attenzionato anche dalla Roma, le altre squadre interessate a lui sono Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund.