Lotito: "Scudetto? Ancora troppo presto per i pronostici"

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato a margine dell'evento Gran Galà del Calcio italiano. Ecco cosa ha detto:

Il presidente ha parlato anche dell'allenatore Marco Baroni:

Cosa risponde alla parola "Scudetto"

Non parliamo di scudetto, è troppo presto. Non faccio pronostici. Viviamo questa esperienza giorno per giorno. Con questo atteggiamento possiamo dare grandi soddisfazioni, dimostrando che la Lazio è tornata a essere un club di riferimento. Non è più un punto di partenza, ma di arrivo.