Il Messaggero | La competitività di Baroni: la squadra punta a campionato ed Europa quest’anno

È terminata la pausa delle Nazionali per quasi tutti i giocatori, i biancocelesti convocati stanno, man mano, tornando a Formello e sono attesi per gli allenamenti dei prossimi giorni. 25 punti in Serie A, 25 goal fatti e 14 subiti; 12 punti in Europa League e primo posto nella classifica europea a 36 squadre. Questi i risultati raggiunti dalla Lazio in questi primi tre mesi di percorso in campionato ed europeo. La prossima pausa sarà a fine marzo e la Lazio da qui ai prossimi tre mesi dovrà impegnarsi per dimostrare continuità ai risultati e concretezza negli obiettivi.

Una Lazio competitiva su due fronti

Come riportato da Il Messaggero, quest’anno la Lazio è capace di mettersi in gioco sia in campionato che in Europa League, una competitività del genere non capitava da anni. Come i tifosi potranno ricordare, durante la gestione Lotito, ogni allenatore passato sulla panchina biancoceleste, ad un certo punto della stagione, si trovava davanti ad una scelta: campionato o Europa. Ottenere buone risultati in uno dei due percorsi ha quasi sempre comportato un rallentamento nell’altra e molto spesso veniva sacrificata l’Europa League (basti pensare alla stagione 2022-2023, anno del secondo posto in campionato ma di un non celebre percorso prima in Europa League, poi in Conference League, terminato a marzo 2023). Dalla sua parte, la Lazio vanta l’essere il club italiano con più partecipazioni all’Europa League (11) da quando il nome del torneo è cambiato (2009-2010), ma il massimo a cui ha potuto ambire sono stati i quarti di finale e solo in due occasioni. Quest’anno non si guarda a compromessi, la Lazio punta a tutto.

