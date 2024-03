Lazio, Tacchinardi: "Tudor è uno deciso, bravo a portare dalla sua i calciatori. Io nel suo staff? Ne avevamo parlato questa estate..."

Manca sempre meno all'esordio da allenatore della Lazio di Igor Tudor. Archiviata la sosta per gli impegni delle Nazionali, domani tornerà il campionato di Serie A, con le prime cinque gare della 30° giornata. Tra queste, alle ore 18:00, sarà protagonista la squadra biancoceleste, impegnata allo Stadio Olimpico di Roma contro la Juventus. In vista della sfida tra Lazio e Juventus, l'ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi, è intervenuto ai microfoni di Tag24.it, per parlare di Igor Tudor, nuovo allenatore biancoceleste e grande ex della gara, ma anche della Juventus e dell'attuale mister Massimiliano Allegri, e dei biancocelesti Ciro Immobile e Luis Alberto.

Queste le parole di Alessio Tacchinardi su Tudor ai microfoni di Tag24:

Tudor è pronto all’esordio sulla panchina della Lazio, quali sono le tue aspettative?

“Igor ha un compito molto difficile perché finora la squadra è stata allenata in maniera completamente diversa. Ho tanta curiosità per capire se riuscirà ad amalgamare sin da subito il gruppo e riuscirà ad imprimere immediatamente le sue idee. Credo che lui sia partito con grande decisione rispetto ai suoi princìpi, ma non è facile. Non solo a livello offensivo, ma anche tanto a livello difensivo, la Lazio con Sarri giocava in maniera completamente diversa. Tudor però è uno deciso, pronto, sono sicuro che potrà fare molto bene anche se non sarà semplice”.

Quindi ti aspetti già da domani il cambio di modulo e il passaggio alla difesa a 3?

“Assolutamente sì, anche perché Tudor è stato scelto per quelle caratteristiche. Non è da Igor pensare di cambiare o snaturarsi”.

Lo hanno definito subito un sergente di ferro, ma lui ha detto che non è così. Tu che lo conosci bene, ce lo descrivi?

“Penso che lui sia molto bravo a portare dalla sua parte i calciatori. Lo ha fatto anche con la Juventus e vi assicuro che è una cosa unica. Con il gruppo riesce ad entrare in empatia e questa è una cosa fondamentale. In questo momento lui ha preso il posto di Sarri, che stava diventando il capo espiatorio di tutto ciò che non funzionava. Forse non è un sergente di ferro, ma è molto tosto e a questi calciatori serviva qualcuno così. Le chiacchiere stanno a zero, adesso la Lazio dovrà tornare a pedalare, come ha fatto anche lo scorso anno e non gli è riuscito in questa stagione”.

Il primo compito di Tudor è complicato perché a Roma arriva una Juventus in crisi di risultati. Dai bianconeri cosa ti aspetti?

“Credo innanzitutto che la Juventus, in questo momento, non sia uno degli avversari migliori da affrontare. Questa partita però ha un fascino particolare, e questo può dare anche le giuste motivazioni. Ci sarà tanta tensione in più, necessaria per far bene. Quella con i bianconeri è sempre una gara affascinante, ma i numeri parlano chiaro e indicano una squadra in grande difficoltà. Nel momento decisivo della stagione hanno rallentato molto e i calciatori non hanno fatto un passo in avanti, ma due indietro. Sarà una gara complicata per tutti e due”.

Il futuro di Allegri è già deciso?

“Per capire davvero se il ciclo è finito dovremmo essere dentro la società. Bisognerebbe comprendere se c’è ancora voglia di battagliare e di fare una proposta diversa, anche di un calcio più offensivo e con calciatori differenti, anche a partita in corso. Mi aspetto che Giuntoli possa dare una grossa spinta in questo senso. Quest’anno, ma anche lo scorso anno, il prodotto Juve è stato sempre troppo difensivo e gli attaccanti ne stanno soffrendo molto”.

Pensi che Luis Alberto è Immobile siano ancora recuperabili?

“Un giocatore come Immobile non può giocare sempre spalle alla porta. La Lazio faceva un’infinità di passaggi prima di arrivare a lui, che non aveva campo per agire. Credo che Ciro resti un super giocatore, ma va esaltato per le sue caratteristiche. Probabilmente non potrà più fare 200 scatti a partita, ma ne fa comunque 100. Con Sarri soffriva terribilmente il gioco e il palleggio. Luis Alberto invece è un calciatore molto forte e non credo che avrà problemi ad incastrarsi con le idee di Tudor. I calciatori di qualità sanno trovarsi la posizione, sono molto curioso di capire come si rapporterà con Igor. Sono certo che la Lazio farà una buona prestazione dal punto di vista del l’intensità e della ferocia. Mi aspetto una bella gara, la Juventus deve scrollarsi di dosso quello che è successo negli ultimi mesi”.

Ultima curiosità: quando si è fatto il nome di Tudor, si è fatto anche il tuo per lo staff. È stata realmente una possibilità?