Vigilia della sfida di Serie A contro la Juventus, sarà un debutto particolare per Igor Tudor sulla panchina della Lazio contro il suo passato da calciatore. La rifinitura andrà in scena nel pomeriggio quando verranno sciolti anche gli ultimi dubbi di formazione.

CONFERENZA STAMPA DI TUDOR PRE LAZIO-JUVENTUS

Che segnali ha ricevuto dalla squadra in questa settimana?

“Tutti i ragazzi in nazionale sono tornati in buono stato, è importante questo ma abbiamo potuto lavorare poco con loro. Con gli altri invece abbiamo fatto dei buoni allenamenti con la massima disponibilità da parte di tutti”

Quali emozioni ha per il debutto?

“Le sensazioni sono sempre positive, fanno parte dello sport. E’ una sfida che vogliamo vincere con la squadra”

Cosa ha rappresentato la Juventus?

“Io non credo al destino. La mia vita calcistica è stata costruita a Torino dove sono cresciuto anche come persona grazie a compagni, allenatori e dirigenti che mi hanno fatto diventare ciò che sono ora. Quei valori cerco di trasmetterli a mia volta”

Cosa proverà al suo ingresso all’Olimpico?

“Sicuramente molto belle perché l’avversario è importante e quindi le motivazioni sono alte. Noi la stiamo preparando molto bene sotto tutti i punti di vista, un allenatore pensa solo a come preparare la propria squadra senza farsi influenzare dalle emozioni. La squadra deve essere lo specchio dell’allenatore, serve tempo e pazienza per completare la trasformazione. Io mi sto impegnando per accelerare questo processo ma è normale non raggiungeremo subito la perfezione”

Ha parlato con grande rispetto per il lavoro di Sarri, cosa manterrà dell’ex tecnico?

“Ci sono due cose che penalizzano la nostra trasformazione. La prima è che hanno lavorato in un modo diverso dal mio per tre anni e la seconda riguarda Sarri che è un allenatore forte. Io penso che dobbiamo essere intelligenti in queste transizioni senza concentrarsi troppo con il modulo. Io vorrei vedere una squadra che si sappia plasmare indipendentemente dallo schema. IL modo di difendere lo scoprirete domani sera”

Ha in mente di gestire l’organico visti i tanti impegni?

“Questo è un momento particolare perché arriviamo da una sosta per cominciare con tre partite ogni tre giorni. Il calcio è cambiato, basta vedere i cinque cambi che praticamente permettono di modificare in corsa mezza squadra. Io devo ancora capire per bene i giocatori perché servono le partite per comprenderlo. Noi abbiamo fatto allenamenti seri dove i giocatori hanno risposto bene, vediamo domani in campo cosa succederà”

Si è parlato di una certa tensione fra squadra e proprietà, possono servire delle figure di raccordo?

“Questa è una domanda a cui non posso rispondere, non abbiamo avuto il tempo di parlarne. Ho pensato solo a lavorare sul campo”

Si parla molto di Immobile sui social e sulle testate, ha parlato con lui in ottica nazionale?

“Non sento le radio e non leggo giornali, io devo essere concentrato sul mio lavoro. CI sta una persona che fa questo di mestiere e magari mi informa. Si parla tanto quando le cose vanno bene, pensa quando vanno male. Ho parlato con Ciro e l’ho visto molto motivato, ci tiene alla nazionale e penso che dipenda solamente da lui. Possono essere due mesi importanti e io ci conto tanto perché è un ragazzo con grandi qualità calcistiche e umane”

Sono state azzerate completamente le gerarchie?

“Ho rispetto del passato ma non si vive nel passato. Il calcio è crudele, tutti sono utili ma la squadra deve vincere”

Come valuta Kamada?

“Ha giocato sia avanti che indietro, è un giocatore completo sotto tutti i punti di vista. Penso che sia più adatto al mio tipo di calcio rispetto a quello precedente, non ha la pulizia per fare il gioco di Sarri ma a me piacciono molto le sue caratteristiche”

Lazzari e Pellegrini possono giocare insieme?

“Ha avuto un piccolo problema che valuteremo oggi. Per me è importante l’equilibrio in entrambe le fasi, l’ideale è avere giocatori che sanno sia difendere che fare gol ma poi bisogna scegliere in base all’avversario”

Felipe Anderson può giocare a tutta fascia?

“Io non so rispondere perché non l’ho provato. Non conosco il suo passato ma posso dirvi che è sempre disponibile. Voi siete convinti che giocheremo in un modo ma magari non sarà così, è tutto da capire”

Dal punto di vista umano che spogliatoio ha trovato?

“Ho trovato dei giocatori molto vogliosi, c’è orgoglio di fare bene per migliorare la nostra situazione. Sapete bene che ora sono tutti perfetti col cambio di allenatori, vediamo cosa succederà fra qualche tempo quando magari qualcuno giocherà bene. Questo è il periodo in cui mostriamo la faccia migliore, sul lungo periodo uscirà il vero modo di essere di ciascuno di noi”

Come ha visto Zaccagni e Luis Alberto?

“Possono giocare insieme, l’importante è avere giocatori forti”

Dal punto di vista atletico la Lazio può già fare il suo gioco?

“Vedremo domani, i dati atletici della Lazio sono sempre stati ottimi. Rispetto al passato chiedo delle distanze e delle corse diverse mantenendo però alcune caratteristiche del passato. A tutti piace attaccare ma poi tocca anche correre all’indietro, ne ho parlato a molto con la squadra”

Marusic e Hysaj possono giocare nei tre difensori, ha già pensato alle rotazioni?

“Questo è tutto ipotetico, magari non voglio rispondere”

Come ha trovato la Lazio sulle palle inattive?

“So che i numeri della Lazio sono bassi su questo aspetto e penso che la struttura della squadra abbia penalizzato. Serve migliorare e credere che si possa far crescere questi dati”

Come vede Cataldi e Patric?

“Ogni allenatore ha dei giocatori che si adattano meglio al proprio gioco, io sono molto attento nell’essere giusto nei confronti di tutto. Cataldi e Patric sono forti e hanno giocato tanto, Danilo ha tanta concorrenza mentre lo spagnolo mi è sempre piaciuto”

Ha già trasmesso la mentalità vincente?

“In così pochi giorni serve un mago. Nel calcio si esagera sempre, non esistono le partite della vita. Io voglio lavorare bene e preparare al meglio le sfide che ci attendono”

Può sfruttare l’effetto sorpresa sulla Juventus?

“Io me lo auguro perché il clima nello spogliatoio è davvero positivo. Gli ho detto che devono essere coraggiosi e stare senza pensieri, mi prendo io la responsabilità della novità. Voglio vedere che tentano di fare le cose giuste a costo di sbagliare, di fronte abbiamo un avversario difficile da battere”