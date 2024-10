Orsi: "Ieri non c'è stata una grande Lazio, l'avversario..."

La Lazio non partiva così bene in Europa da parecchi anni: sono tre le vittorie conquistate dai ragazzi di Baroni nelle prime tre giornate di questo nuovo format. Per il tecnico si tratta dell'esordio nelle competizioni europee da allenatore e sin qui le risposte sul campo sono positive. Ora però c'è da pensare al campionato: i biancocelesti hanno voglia di rivalsa dopo la sconfitta di Torino e domenica ci sarà il Genoa. Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, l'ex portiere Fernando Orsi ha commentato la prestazione di ieri dei biancocelesti e ha parlato anche del cammino in Europa. Queste le sue parole

IPA

Le parole di Orsi su Twente-Lazio

Secondo me ieri sera non è stata una grande Lazio, ha rischiato troppo calcolando l'avversario modesto.

Il cammino della Lazio in Europa e l'importanza di Pedro