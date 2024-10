Infortunio in casa Como: ecco chi rischia di saltare la Lazio

Si è chiusa nella giornata di ieri la settimana di coppe europee, la Lazio è pronta a tuffarsi di nuovo in campionato dopo la sconfitta contro la Juventus che ha alzato diverse polemiche: domenica alle ore 15:00, l'Olimpico ospiterà il Genoa di Gilardino. I rossoblù si trovano attualmente al diciottesimo posto e dovranno fare a meno di diversi giocatori per via degli infortuni. La Serie A non si ferma, ci sarà anche il turno infrasettimanale che avrà inizio martedì: tra le gare della giornata, spicca il big match Milan-Napoli. Giovedì 31 ottobre, la Lazio invece farà visita al Como: i ragazzi di Fabregas in questo momento stanno pareggiando con il Torino, il risultato è fermo sul punteggio di 0-0. C'è però una brutta notizia per i lombardi: alla mezz'ora di gioco, un calciatore del Como è stato costretto al cambio per via di un infortunio.

