CdS | Baroni a stretto contatto con la Società a Formello: colloqui con Lotito e Fabiani

La full immersion di Baroni a Formello non si è limitata a due giorni, lunedì e martedì scorsi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'allenatore è rimasto in contatto con la società per tutta la settimana. La sua permanenza prolungata nel centro sportivo è stata utile per definire il piano estivo e seguire da vicino le operazioni di mercato condotte da Lotito e Fabiani. Baroni avrà a disposizione Tchaouna, il cui contratto deve solo essere depositato. Bologna e Atalanta hanno cercato di inserirsi nella trattativa, ma erano ormai in ritardo: la Lazio ha chiuso rapidamente l'affare a maggio sfruttando una clausola.

Le altre trattative in ballo

I biancocelesti si sono poi concentrati su Noslin e Cabal del Verona. Inoltre, il nuovo allenatore della Lazio ha sognato - e continua a sperare - di ottenere Greenwood. Baroni aveva dato il suo consenso anche per Stengs, ma la trattativa si è arenata. Ora spera in Samardzic. Avrà anche Dele-Bashiru, che intende utilizzare "in stile Folorunsho". Il raduno è fissato per l'8 luglio, con l'arrivo della squadra ad Auronzo previsto per l'11 luglio. L'obiettivo è di assicurare all'allenatore, entro quel periodo, almeno un altro acquisto oltre a Tchaouna e Dele-Bashiru. Il periodo di lavoro si concluderà il 22 luglio.