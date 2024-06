CdS | Lotito-Setti, la strategia dei due presidenti per il mercato

L'operazione più rilevante in casa Lazio sembra attualmente essere quella riguardante Noslin e Cabal. Noslin è il principale obiettivo, mentre Cabal è considerato un'aggiunta. Setti richiede 20 milioni più bonus e una percentuale sulla futura rivendita, mentre Lotito ha provato a includere Akpa-Akpro nella trattativa. Tuttavia, quest'ultimo preferisce tornare a Monza dopo il prestito. Il presidente della Lazio, senza altre contropartite, non è disposto a spendere più di 20 milioni. Il tempo stringe: la prima scadenza è il 30 giugno.

Gli intrecci di mercato tra Lotito e Setti

Secondo il Corriere dello Sport, ogni anno il presidente del Verona cerca di concludere una vendita remunerativa entro questa data per motivi di bilancio. Lotito, d'altro canto, contabilizza i costi di mercato dal 1° luglio in poi. In passato ha fatto eccezioni con il Verona, come nel caso dell'operazione Cancellieri. Anche questa volta, Lotito ha mostrato disponibilità a chiudere entro il 30 giugno. Saranno necessari ulteriori contatti per trovare un accordo soddisfacente per entrambe le parti: Noslin può giocare come centravanti, ala aggiuntiva o trequartista, mentre Cabal rafforzerebbe la fascia sinistra. Baroni, che ha già lavorato con loro al Verona, ne sarebbe contento e avrebbe un vantaggio nella ricostruzione della squadra.