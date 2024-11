L'Italia vince contro il Belgio e si qualifica ai quarti di Nations League

L'Italia di Luciano Spalletti ha trionfato per 1-0 contro il Belgio, grazie al gol di Sandro Tonali al minuto 11, consolidando così il primo posto nel girone di Nations League con 13 punti. La rete è stata sufficiente per battere una squadra belga che non è riuscita a reagire e, nonostante diversi tentativi, non è riuscita a perforare la solida difesa azzurra. Grazie anche al pareggio della Francia contro Israele (0-0), gli Azzurri hanno ottenuto matematicamente la qualificazione ai quarti di finale.

Spalletti elogia il gruppo: "Un'identità chiara e forte"

Il successo contro il Belgio è una testimonianza della crescita della Nazionale sotto la guida di Spalletti. Non solo una squadra compatta in fase difensiva, ma anche una compagine con un'identità chiara e forte che sa come gestire le partite e, soprattutto, come divertirsi. La sinergia tra i giocatori è palpabile, con una mentalità collettiva che trascende il singolo. L'allenatore ha sottolineato l'importanza del gruppo, unito sia dentro che fuori dal campo, e ha lodato la serenità e l'armonia che regnano tra i giocatori, che si sono dimostrati solidi e determinati nel corso della partita.