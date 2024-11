Boulaye Dia, giocatore della Lazio e della nazionale senegalese, è stato colpito dalla malaria. Dopo i primi sintomi, è stato sottoposto a trattamento medico d'urgenza. La malaria, che in alcuni casi può risultare molto grave, ha richiesto un pronto intervento sanitario.

Aggiornamento 16/11 ore 20:16

Arrivano buone notizie in casa Lazio infatti Come riportato da Alfredo Pedullà gli esami cui è stato sottoposto oggi l'attaccante senegalese hanno dato esito negativo. Il calciatore sempre secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà dovrebbe rimanere a disposizione della sua Nazionale fino a martedì quando è in programma la partita contro il Burundi, ma potrebbero esserci possibilità di vedere Boulaye Dia a Roma già nei prossimi giorni. Con gli esiti degli esami negativi Dia si candida a tornare in campo già domenica prossima contro il Bologna.

Aggiornamento 16/11 ore 13:02

Secondo quanto riportato sul profilo X di Ilario Di Giovambattista, nella giornata odierna Boulaye Dia verrà nuovamente sottoposto a nuove analisi dalla Federazione del Senegal a Dakar. L'attaccante biancoceleste ad oggi è “totalmente asintomatico e sta bene” e sta svolgendo gli allenamenti da soli per mantenere attivo il tono muscolari, dato che “il valore specifico del virus della malaria sembra leggermente alterato ma non gli ha procurato febbre né altri sintomi”. Il giornalista continua affermando che la società vorrebbe far rientrare in Italia l'attaccante, ma deve “attenersi ai protocolli della Federcalcio Senegalese”.

Il post su X del giornalista

Aggiornamento 14/11 ore 20:54

Nel post su X del 14 novembre, Ilario Di Giovambattista ha confermato che Dia sta tornando in Italia, dove proseguirà il suo percorso di recupero. La decisione di riportarlo nel paese è stata presa per garantirgli le migliori cure possibili in un contesto ospedaliero avanzato.

Il supporto dei tifosi e della squadra

La notizia del suo ritorno in Italia ha suscitato grande preoccupazione tra i tifosi e i membri della squadra. La Lazio ha espresso solidarietà al proprio giocatore e ha fatto sapere che l'intero staff tecnico e medico è impegnato a supportarlo nel processo di guarigione. In attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Dia, l'augurio di tutti è che possa riprendersi completamente e tornare presto in campo.

Il post del giornalista