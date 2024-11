Belgio-Italia, Spalletti: "Rovella? Bravissimo. Bello l'esordio.."

L'Italia di Luciano Spalletti ha conquistato una vittoria fondamentale battendo il Belgio per zero a uno grazie al primo gol in maglia azzurra di Sandro Tonali.

Questa vittoria ha permesso agli Azzurri di consolidare il primo posto nel girone di Nations League con 13 punti, garantendo anche la qualificazione ai quarti di finale grazie al contemporaneo pareggio della Francia contro Israele allo Stade de France.

Molto bella anche la partita di Rovella, come sottolineato dallo stesso Ct ai microfoni della Rai nel post partita.

Depositphotos

Le parole di Spalletti

Sono stati bravi, il campo nel secondo tempo si è fatto pesante e si è persa un po’ di lucidità. Abbiamo sbagliato qualche pallone di troppo, in dei campi del genere diventa fondamentale tenere palla perché adeguarsi alla corsa degli avversari diventa difficilissimo. Quando sono venuti nella nostra metà campo è diventato difficile ma sono stati dei leoni. Essendo l’Italia abbiamo sempre la possibilità di trovare 30 calciatori per fare una Nazionale forte, si è detto 500 volte. Bisognava trovare le soluzioni giuste e metterli nelle condizioni di giocare da squadra ma quella l’hanno trovata da soli perché sono ragazzi forti.

Su Rovella