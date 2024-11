Le PAGELLE di Lazio-Cagliari: Zaccagni entra e decide, Dia ritrova il gol

Questa sera è andata in scena la gara tra Lazio e Cagliari valevole per l’undicesima giornata di Serie A: i biancocelesti vincono per 2-1 grazie al gol di Zaccagni e si portano al terzo posto in classifica insieme ad Atalanta e Fiorentina. Di seguito le pagelle del match.

Le pagelle di Lazio-Cagliari

Provedel 6 : è incolpevole sul gol di Luvumbo, una deviazione decisiva di Gila non gli permette di intervenire sul tiro dell’attaccante del Cagliari.

Lazzari 6 : nel primo tempo non ha attaccato con continuità; nell’azione del gol di Luvumbo non riesce ad anticiparlo e gli permette di calciare in porta. Nel secondo tempo riesce a mettere diversi cross pericolosi.

Gila 5,5 : poco prima del gol del Cagliari si fa scappare Luvumbo che va a calciare in porta, nel gol degli ospiti invece è sua la deviazione decisiva.

Romagnoli 6 : Riesce a tenere su Piccoli, nel complesso compie una buona gara.

Pellegrini 6,5 : il gol del momentaneo 1-0 nasce da un suo tiro in porta, nella prima frazione di gioco recupera diversi palloni e si fa vedere spesso in avanti. Nel secondo tempo è bravo a guadagnarsi il rigore anticipando il difensore del Cagliari.

Rovella 6,5 : continua il suo momento di forma, è ovunque e dà una mano importante nella prima costruzione. Recupera tantissimi palloni e al minuto 82’ sfiora un gol con un grande tiro dalla distanza.

Guendouzi 6 : esce al minuto 73‘ per far spazio a Zaccagni, commette una prestazione sufficiente recuperando molti palloni.

Noslin 5,5 : dura soltanto 45 minuti la sua partita; prestazione non sufficiente per l’esterno biancoceleste che non ha mai provato una giocata.

Dia 7 : è bravo a farsi trovare pronto nel calcio di punizione battuto da Pellegrini e sigla il momentaneo 1-0.

Isaksen 6 : la sua partita inizia bene, si procura la punizione del‘1-0 saltando diversi uomini; la sua gara però termina al minuto 62’.

Castellanos 6,5 : nel primo tempo colpisce un palo dalla distanza; sfiora un gol di testa al minuto 58’. Nel secondo tempo provoca l’espulsione di Mina. Prestazione più che positiva dove gli è mancato soltanto il gol.

Vecino 5,5 : porta più copertura al centrocampo biancoceleste ma spreca un‘occasione importante dopo un colpo di testa di Castellanos.

Pedro 6 : spreca un’occasione nel finale ma riesce comunque a dare il suo apporto in fase offensiva.

Zaccagni 7 : il capitano biancoceleste torna dall’infortunio e segna il gol del 2-1 su calcio di rigore. Il suo rientro in campo si rivela decisivo.

Marusic 6 : entra nel finale, prestazione sufficiente per il terzino biancoceleste

Dele-Bashiru 5,5 : non riesce ad incidere e perde diversi palloni importanti in mezzo al campo.

Il voto a Baroni

Baroni 6,5 : con i cambi effettuati nel primo tempo riesce a ribaltare la partita, la sua Lazio è terza in classific.