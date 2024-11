Un ospite speciale all'Olimpico: presente Alessandro Nesta per Lazio-Cagliari

L'ex difensore biancoceleste, Alessandro Nesta, è presente allo Stadio Olimpico di Roma per Lazio-Cagliari. L'attuale tecnico del Monza nella prossima giornata di campionato sfiderà proprio la Lazio di Baroni, il match è previsto per domenica 10 novembre alle ore 18:00 all'U-Power Stadium.

Il momento del Monza

Per la dodicesima giornata di campionato la Lazio sarà ospitata allo Stadio del Monza per l'ultima sfida di Serie A prima della terza sosta nazionali. Il Monza di Nesta sta vivendo un periodo complicato dopo due sconfitte consecutive contro Atalanta e Milan. Con 8 lunghezze in classifica, i biancorossi sono attualmente al diciottesimo posto in classifica in zona retrocessione.

Nesta, il nuovo tecnico dei biancorossi

L'ex difensore della Lazio è ufficialmente alla guida del Monza da giugno 2024. Purtroppo la squadra ha dato il via ad un inizio di campionato negativo, frutto di cinque sconfitte e cinque pareggi e con una sola vittoria, arrivata solo all'ottava giornata di Serie A contro il Verona per 3-0.