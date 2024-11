Le convocazioni della Francia: la decisione su Guendouzi

Stanno arrivando piano piano le convocazioni da parte di tutte le nazionali per le gare in programma la prossima settimana. I campionati nazionali e le competizioni internazionali si fermeranno infatti per due settimane con le ultime partite che saranno giocate in questo week-end e riprenderanno il week-end del 23-24 novembre.

Poco fa la Francia ha diramato la lista dei convocati scelti dal CT Deschamps per le sfida a Israele e Italia di Nations League rispettivamente il 14 e 17 novembre.

Guendouzi convocato con la Francia

Il nome che più interessa i tifosi della Lazio è quello di Matteo Guendouzi, che rientra regolarmente tra la lista dei convocati nonostante le condizioni fisiche non eccellenti. Non è il solo nome della Serie A a comparire nella lista infatti partiranno con i Blues anche Marcus Thuram e il romanista Manu Konè. Stupisce a sorpresa l'assenza di Mbappè, che non prenderà dunque parte a queste due sfide con la nazionale francese ma resterà a Madrid.

